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сегодня, 10:49

Четверо американских военных погибли во время учений в Литве

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских военнослужащих во время учений в Литве.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что четыре военнослужащих США погибли в ходе учений в Литве, — передает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

«У нас пока не так много информации, так что мы не знаем детали. Это — ужасные новости, и наши мысли — с родными и близкими погибших», — заявил Рютте.

Агентство отмечает со ссылкой на американское военное командование, что во время плановых учений произошел несчастный случай. Предполагается, что учения проводились недалеко от границы Литвы с Белоруссией.

Изначально в СМИ поступали сообщения, что американские военные пропали без вести.

Ранее командование армии США в Европе заявило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.

Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы. О пропаже военных стало известно во второй половине дня во вторник, с тех пор велась поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных, а также вертолетов ВВС Литвы и литовской погранслужбы.
учения
военные
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