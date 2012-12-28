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В мире
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сегодня, 10:49
Четверо американских военных погибли во время учений в Литве
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских военнослужащих во время учений в Литве.
«У нас пока не так много информации, так что мы не знаем детали. Это — ужасные новости, и наши мысли — с родными и близкими погибших», — заявил Рютте.
Агентство отмечает со ссылкой на американское военное командование, что во время плановых учений произошел несчастный случай. Предполагается, что учения проводились недалеко от границы Литвы с Белоруссией.
Изначально в СМИ поступали сообщения, что американские военные пропали без вести.
Ранее командование армии США в Европе заявило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы. О пропаже военных стало известно во второй половине дня во вторник, с тех пор велась поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных, а также вертолетов ВВС Литвы и литовской погранслужбы.
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