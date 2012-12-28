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В России
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сегодня, 16:59
Девелоперам запретят умалчивать о платных услугах в договорах на покупку квартиры
В обращении союза сказано, что сейчас девелоперские компании дают агрессивную рекламу, в которой часто умалчивают о многих существенных обстоятельствах, которые значимо влияют на конечную стоимость жилья. Строители в одностороннем порядке меняют начальные условия договора долевого участия уже после его заключения: базовая цена фактически вырастает уже после того, как квартира готова к передаче.
Это происходит за счет того, что девелоперы предлагают оказать услуги, о которых ранее не было известно, но без них покупатель не может обойтись, рассказал глава союза Павел Шапкин. Например, квартира увеличивается по метражу, а заплатить за лишнюю площадь нужно по рыночной цене, либо выясняется, что отдельных денег стоит озеленение территории, строительство детских площадок, парковка около дома и содержание подъезда.
Эксперт подчеркнул, что речь идет об изменении существенных условий. Сейчас компании составляют филигранные с юридической точки зрения документы, которые учитывают разные лазейки для компаний, поэтому, как отметил Шапкин, в типовом договоре следует зафиксировать базовые вещи, а также перечислить все услуги, которых входят и не входят в стоимость квартиры.
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