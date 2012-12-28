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В России
9
7 минут назад

В Петербурге хотят запретить электровелосипеды на тротуарах

Депутаты петербургского ЗакСа обратятся к министру транспорта России с предложением установить дополнительные ограничения для электровелосипедов.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратятся к министру транспорта РФ Роману Старовойту с просьбой запретить пользователям электровелосипедов ездить по тротуарам. Соответствующий проект поправок в Правила дорожного движения принят за основу 26 марта. Также депутаты предлагают ограничить скорость движения обычных велосипедов по тротуарам до 10 км/ч, — передает РБК.

Один из авторов законопроекта, депутат Алексей Цивилев отметил, что, по статистике Госавтоинспекции (ГАИ), за 9 месяцев прошлого года с участием электровелосипедов в России произошло 920 ДТП, 25 человек погибли, 926 пострадали. Также, согласно результатам опроса, проведенного на сайте Заксобрания, более 80% петербуржцев выступили против электровелосипедистов на тротуарах. По мнению депутата, исключение стоит сделать только для тех, кто сопровождает велосипедиста до 14 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе. При этом скорость электровелосипеда в таком случае не должна превышать 10 км/ч.

Кроме того, в ходе рейдов с 10 по 14 марта из 1,5 тыс. пользователей электровелосипедов к административной ответственности за нарушение правил ПДД были привлечены 1 тыс. человек.

«Оказалось, что подавляющее большинство из них оказались курьерами служб доставки, которые к тому же управляли фирменными электровелосипедами. Один из курьеров умудрился стать фигурантом уголовного дела: в Московском районе он попытался дать инспектору ДПС взятку. Но ДПС выстояла», — сказал Цивилев.

Он отметил, что на втором этапе профилактических спецмероприятий ГАИ перешла к изъятию электровелосипедов у курьеров-мигрантов. В общей сложности за первый день было проверено 200 электровелосипедов, из которых 160 вызвали у полицейских вопросы технического характера: у большинства электровелосипедов мощность превышала 250 Вт, что, по правилам ПДД, требует наличия прав категории М.

Против проекта, по его словам, выступают представители шеринга, Ассоциация курьеров и Департамент транспорта Москвы. Поспорили с авторами документа и некоторые депутаты. Так, парламентарий Александр Новиков отметил, что сам ездит на электровелосипеде по тротуарам, но крутит педали.

«Принимая этот закон, вы и меня тоже выгоняете [с тротуаров] и заносите в ранг будущих преступников. Зачем мы путаем обычных людей, которые ездят и занимаются спортом, с курьерами, которые занимаются работой?» — поинтересовался он. Депутат предложил прописать в обращении запрет только для курьеров.

Цивилев ответил, что «те, кто пользуется педалями, могут находиться на тротуаре». Однако в случае, если человек «нажимает на электричество» и уже не может быстро реагировать на препятствия, ему необходимо переместиться на проезжую часть. При этом он подчеркнул, что мощность электровелосипеда в данном случае не будет иметь значения — запрет должен действовать для всех владельцев электровелосипедов.
электровелосипеды
запрет
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