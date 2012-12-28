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В России
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59 минут назад
Спасатели взорвут лед на Томи в Кемерове
Такая мера вызвана ранним ледоходом.
— На юге Кузбасса ледоход начался раньше, чем предполагалось. Есть опасения, что и у нас будет резкий подъем, поэтому приняли решение провести на Томи буровзрывные работы, – сказал мэр.
На время взрывных работ в Кемерове будет перекрыт Кузнецкий мост.
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