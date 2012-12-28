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44 минуты назад
Гастроэнтеролог Лебедева назвала вредные для кишечника продукты
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, какие продукты больше всего не любит кишечник.
По словам специалиста, есть пища, которая способствует образованию токсинов — «ржавчины на стенках кишечника». Такой слой, препятствующий распространению важных и полезных бактерий, создает, например, сахар.
Не менее опасна выпечка. Как отметила врач, переварить подобные десерты сложно — микрофлора мучается, а сам человек страдает от хронической усталости.
Также стоит быть осторожнее с молочными продуктами, кофе, чаем и фруктами, которые плохо созрели.
Привычные напитки содержат танин. Это вяжущее вещество, которое способно тормозить перистальтику и раздражать стенки кишечника. Неспелые фрукты могут вызвать запоры и другие проблемы.
Есть заблуждение, которое связано со смузи и крем-супами. Многие думают, что жидкая еда - это то, что легко усвоить. На деле «кишечник начинает устраивать бунт», — считает врач.
В числе «врагов» кишечника также долгий утренний сон и стрессы. В первом случае человек может почувствовать, что в животе «вместо пищи затесался камень».
"Результат стресса: вздутие, спазмы, запоры или, наоборот, «бегство» к туалету», — предупредила гастроэнтеролог.
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