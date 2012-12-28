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44 минуты назад

Гастроэнтеролог Лебедева назвала вредные для кишечника продукты

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, какие продукты больше всего не любит кишечник.

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, какие продукты больше всего не любит кишечник, — пишет «Российская газета».

По словам специалиста, есть пища, которая способствует образованию токсинов — «ржавчины на стенках кишечника». Такой слой, препятствующий распространению важных и полезных бактерий, создает, например, сахар.

Не менее опасна выпечка. Как отметила врач, переварить подобные десерты сложно — микрофлора мучается, а сам человек страдает от хронической усталости.

Также стоит быть осторожнее с молочными продуктами, кофе, чаем и фруктами, которые плохо созрели.

Привычные напитки содержат танин. Это вяжущее вещество, которое способно тормозить перистальтику и раздражать стенки кишечника. Неспелые фрукты могут вызвать запоры и другие проблемы.

Есть заблуждение, которое связано со смузи и крем-супами. Многие думают, что жидкая еда - это то, что легко усвоить. На деле «кишечник начинает устраивать бунт», — считает врач.

В числе «врагов» кишечника также долгий утренний сон и стрессы. В первом случае человек может почувствовать, что в животе «вместо пищи затесался камень».

"Результат стресса: вздутие, спазмы, запоры или, наоборот, «бегство» к туалету», — предупредила гастроэнтеролог.
здоровье
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