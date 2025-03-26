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В России
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46 минут назад
Ведущие энерготрейдеры заявили о возможном возвращении в РФ
Крупнейшие сырьевые и энергетические трейдинговые компании допустили возвращение на российский рынок в случае снятия санкций.
О готовности возобновить работу в России заявили генеральный директор Gunvor Торбьорн Торнквист, а также руководитель Mercuria Energy Group Ltd Марко Дананд.
Уточняется, что компании обозначили свою заинтересованность в российском рынке. Однако уточняется, что некоторые предприятия выразили опасения относительно возможности реализации такой перспективы в ближайшее время.
Разговоры о возвращении западных брендов и компаний в Россию участились после того, как на фоне длительного телефонного разговора президентов России и США появился оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения по Украине. Так, по данным Mash, Coca-Cola уже готовится к возвращению на российский рынок и ведет внутренние обсуждения работы с отечественными конкурентами и борьбы с параллельным импортом.
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