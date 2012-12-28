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В России
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24 минуты назад
Мишустин заявил об увеличении темпов роста российской экономики
Российская экономика за два года росла темпами, обгоняющими европейскую в шесть раз.
«Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году рост ВВП составил 4,1%. Это в разы больше, чем в среднем в развитых странах», — сказал премьер-министр.
По словам Мишустина, за два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в 6 раз. В ряде этих государств уже наблюдается рецессия, — добавил он.
«Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку 200 трлн рублей», — отметил Мишустин.
Премьер-министр заключил, что такой успех в первую очередь заслуга граждан, многих отечественных компаний и результат точного выполнения поручений президента России Владимира Путина.
Ранее глава государства заявил, что темпы экономического роста России оказались выше прогнозов и аналогичных показателей в других странах. Глава государства сообщил, что ознакомился с официальной статистикой о ситуации в данной сфере в разных странах.
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