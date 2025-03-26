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В мире
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сегодня, 12:16
В Таиланде среди туристов из РФ началась вспышка скарлатины
Вспышка скарлатины началась среди отдыхающих в Таиланде туристов из России.
По данным канала, за последние несколько недель на курортах в Паттайе, на Пхукете и в других местах выявили десятки заболевших. Симптомы у всех одинаковые: сильный кашель, высыпания на теле и языке, высокая температура и боль в горле.
Уточняется, что заболевшие туристы пьют антибиотики. Другие туристы, как пишет канал, теперь боятся покидать свои отели. Некоторые отменили экскурсии и отказались от выходов в город.
По информации канала, с начала 2025 года в Таиланде зафиксировали 455 случаев скарлатины. За последние пять лет в среднем за год выявляли около 600 подобных случаев. Известно, что в начале марта текущего года в одной из школ Бангкока была массовая вспышка скарлатины.
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