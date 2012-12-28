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В России
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сегодня, 11:36
Рынок люксовых авто с пробегом в России вырос на 32%
В прошлом месяце продажи выросли на тридцать два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты отмечают, что рост в данном сегменте на вторичном рынке продолжается уже восемь месяцев.
Почти 41% всех люксовых машин с пробегом, купленных в прошлом месяце, пришлось на марку Bentley (73 шт.). Около трети этого сегмента вторичного рынка суммарно принадлежит брендам Rolls-Royce и Maserati, показатели которых в последний месяц зимы составили 34 и 30 экземпляров соответственно. Помимо этого, россияне в феврале приобрели 22 б/у автомобиля Lamborghini, 11 — Ferrari и 5 — Aston Martin.
ТОП-5 моделей-лидеров среди подержанных «люксов» по итогам февраля состоит из Bentley Continental GT (34 шт.), Bentley Bentayga (22 шт.), Maserati Levante (17 шт.), Lamborghini Urus (16 шт.) и Rolls-Royce Cullinan (14 шт.).
Всего с начала года на российском рынке поменяли своих владельцев 326 подержанных автомобилей сегмента «люкс». Это на 33% больше, чем в январе-феврале 2024 года.
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