В Госдуме предлагают ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми

Российские семьи, в которых с 1 января 2024 года появятся дети, смогут получить выплаты на погашение ипотечного кредита до 1,8 миллиона рублей в зависимости от количества детей.