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В России
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34 минуты назад
Онищенко поддержал идею повышения возраста молодежи
По классификации возрастов ВОЗ, молодежью считаются люди до 44 лет.
Ранее руководитель Росмолодежи Григорий Гуров к своему сообщению в соцсетях прикрепил комментарий руководителя АНО «Семья и Родина», члена Комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. При этом позже он сообщил, что на законодательном и исполнительном уровне данный вопрос не поднимался.
«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — заявил Онищенко.
По его словам, средняя продолжительность жизни растёт, то есть меняется и возрастная структура, поэтому в данном вопросе есть рациональное зерно.
При этом при повышении возраста молодёжи не должно быть никакого административного давления, необходимо обоснование, что это даст экономике и науке, подчеркнул Онищенко.
В России, согласно федеральному закону, молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодежная возрастная группа охватывает лиц в возрасте от 18 до 44 лет включительно, — передает РБК.
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