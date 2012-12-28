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В России
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34 минуты назад

Онищенко поддержал идею повышения возраста молодежи

По классификации возрастов ВОЗ, молодежью считаются люди до 44 лет.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что увеличение возраста, к которому относят молодежь, имеет смысл, так как растет средняя продолжительность жизни и меняется возрастная структура, — передает РИА Новости.

Ранее руководитель Росмолодежи Григорий Гуров к своему сообщению в соцсетях прикрепил комментарий руководителя АНО «Семья и Родина», члена Комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. При этом позже он сообщил, что на законодательном и исполнительном уровне данный вопрос не поднимался.

«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — заявил Онищенко.

По его словам, средняя продолжительность жизни растёт, то есть меняется и возрастная структура, поэтому в данном вопросе есть рациональное зерно.

При этом при повышении возраста молодёжи не должно быть никакого административного давления, необходимо обоснование, что это даст экономике и науке, подчеркнул Онищенко.

В России, согласно федеральному закону, молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодежная возрастная группа охватывает лиц в возрасте от 18 до 44 лет включительно, — передает РБК.
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