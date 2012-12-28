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В России
11
16 минут назад

В России появится Единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий

В России появится единый цифровой реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такие поправки в понедельник, 24 марта, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщают «Известия».

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что сейчас законодательством предусмотрено множество мер поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Однако учет граждан в зависимости от вида предоставляемой поддержки, а также уровня органов власти осуществляется обособлено. Поэтому вводится обязанность для органов государственной власти и местного самоуправления размещать соответствующие сведения в таком реестре», — указал эксперт.
Из-за отсутствия общего реестра есть риск дублирования учета предоставляемых мер, пояснил Груздев.

«При этом в случае необходимости уточнить ту или иную информацию государственным и муниципальным органам проблематично – в силу наличия множества реестров. Для граждан-благоприобретателей это также может вести к замедлению получения социальных мер. Планируемый единый реестр позволит повысить эффективность и скорость принятия решений об оказании социальной помощи», — резюмировал он.

По предварительным данным, нуждающихся людей в России более 2 млн, например, молодые семьи, ветераны, инвалиды и другие категории.

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