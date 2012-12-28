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В России
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16 минут назад
В России появится Единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что сейчас законодательством предусмотрено множество мер поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
«Однако учет граждан в зависимости от вида предоставляемой поддержки, а также уровня органов власти осуществляется обособлено. Поэтому вводится обязанность для органов государственной власти и местного самоуправления размещать соответствующие сведения в таком реестре», — указал эксперт.
Из-за отсутствия общего реестра есть риск дублирования учета предоставляемых мер, пояснил Груздев.
«При этом в случае необходимости уточнить ту или иную информацию государственным и муниципальным органам проблематично – в силу наличия множества реестров. Для граждан-благоприобретателей это также может вести к замедлению получения социальных мер. Планируемый единый реестр позволит повысить эффективность и скорость принятия решений об оказании социальной помощи», — резюмировал он.
По предварительным данным, нуждающихся людей в России более 2 млн, например, молодые семьи, ветераны, инвалиды и другие категории.
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