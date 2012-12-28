Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
В Липецкой области разрабатывают план адаптации к изменению климата: за 10 лет потеплело на 0,61°C
Липецкая вечЁрка: за что могут уволить мэра, в области изменился климат и мольбы футболистов
В России
24
17 минут назад
Организаторов азартных игр обяжут проверять дееспособность и долги
Поправки предусматривают, что организатор игр обязан не менее раза в сутки проверять дееспособность гражданина при приеме от него денег, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
«Поправками не допускается заключение пари с несовершеннолетним лицом, ограниченным судом в дееспособности лицом, которое ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а также лицом, в отношении которого возбуждено исполнительное производство, до прекращения или окончания такого производства», — отметил он.
Для проверки организаторы азартных игр смогут воспользоваться ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной среде», а также данными Федеральной службы судебных приставов.
Фонд пенсионного и социального страхования и организаторы азартных игр должны будут до сентября заключить соглашение об информационном взаимодействии, пояснил Груздев. Оно будет предусматривать передачу данных о дееспособности гражданина по запросам организаторов азартных игр. Законопроект, призванный усовершенствовать организацию и проведение азартных игр, в который и вносятся поправки, принят Госдумой в первом чтении в октябре 2024 года.
0
0
0
0
0
Комментарии