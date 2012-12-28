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В России
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сегодня, 16:28
Госдума одобрила в первом чтении регулирование деятельности сервисов оплаты в рассрочку
Согласно одобренному парламентариями проекту, максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в БКИ определен в 15 тысяч рублей.
В РФ растет популярность услуг посредников (операторов сервисов рассрочки), которые по поручению потребителя выполняют оплату товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) и которым такой потребитель возмещает понесенные издержки по исполнению поручения, как правило, несколькими равными платежами в течение нескольких недель после получения товара (работы, услуги, результата интеллектуальной деятельности). Такие посредники не заключают с потребителем договор потребительского кредита (займа) и их услуги не подпадают под существующее регулирование, направленное на защиту прав граждан при возникновении у них заемных обязательств, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Проектом закона устанавливает статус посредника (оператора сервиса рассрочки) как юридического лица, имеющего право заниматься предоставлением сервиса рассрочки. Устанавливаются условия такой деятельности, включая требование о включении операторов сервиса рассрочки в реестр, а также требования к собственным средствам (капиталу) оператора сервиса рассрочки, акционерам оператора сервиса рассрочки, а также органам управления оператора сервиса рассрочки.
Надзор за деятельностью операторов сервиса рассрочки возлагается на Банк России.
В законопроекте установлены требования к информированию оператором сервиса рассрочки потребителя о правилах предоставления такого сервиса, а также требования к договору о предоставлении сервиса рассрочки, включая правила о бесплатности для потребителя услуг оператора сервиса рассрочки и об ограничении размера неустойки (штрафа, пени) за нарушение потребителем обязательств по договору о предоставлении сервиса рассрочки.
В числе обязанностей оператора сервиса рассрочки — обязанность по передаче в бюро кредитных историй данных о заключаемом договоре (сделке) в случае, если максимальная сумма неисполненных обязательств пользователя перед оператором сервиса рассрочки по договорам о предоставлении сервиса рассрочки превысит 15 тыс. рублей.
Документ также ограничивает право продавца (исполнителя) заключать с потребителем договор, предусматривающий оплату цены товара (работы, услуги) с использованием рассрочки за счет средств третьего лица, за исключением случаев оплаты цены товара (работы, услуги) за счет потребительского кредита (займа) или в порядке, предусмотренном законопроектом.
Как пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, данный законопроект — это первый шаг к формированию цивилизованного рынка рассрочки в России.
«Он устанавливает статус оператора сервиса рассрочки, определяя его права и обязанности, а также возлагает надзор за их деятельностью на Банк России. Это позволит обеспечить финансовую устойчивость и надежность этих организаций», — отметил он.
Важным аспектом является передача данных о рассрочках в бюро кредитных историй — это позволит формировать более полную картину о финансовой нагрузке граждан и предотвращать случаи чрезмерной закредитованности, — полагает депутат.
«При этом порог в 60 тыс. рублей, с которого начинается передача данных, позволяет избежать излишней бюрократии и сосредоточиться на более крупных и значимых суммах. Данный законопроект направлен на создание сбалансированной системы, которая будет способствовать развитию рынка рассрочки, защите прав потребителей и обеспечению финансовой стабильности», — подчеркнул Никита Чаплин.
В случае принятия документ вступит в силу с 1 декабря 2025 года.
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