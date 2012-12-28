Госдума одобрила в первом чтении регулирование деятельности сервисов оплаты в рассрочку

Согласно одобренному парламентариями проекту, максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в БКИ определен в 15 тысяч рублей.