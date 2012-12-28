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сегодня, 14:01

В Госдуме принят закон о защите россиян от кибермошенничества

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно приняли во втором и третьем чтениях закон, направленный на защиту людей от кибермошенничества.

Документом вводится комплекс мер, пресекающих действия мошенников, среди которых, в частности,закрепление возможности онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и операторами связи, — написал в своем Телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. В случае выявления этого банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах», — заявил Володин.

Также закон предоставит гражданам возможность наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денежных средств, — говорится на сайте Госдумы.

Предусматривается обязательная маркировка звонков — на экране телефона оператор связи будет отображать наименование организации, откуда звонят, что позволит выявить мошенников.

«Для сотрудников государственных органов, банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений устанавливается запрет на информирование граждан через мессенджеры, — рассказал председатель Госдумы. — Массовые вызовы и спам-звонки будут осуществляться только при условии получения предварительного согласия абонента, а при направлении отказа оператору связи — прекращены».

Кроме того, людям будет предоставлена возможность установить через Госуслуги или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи. Можно будет ввести и запрет на передачу права пользования номером телефона третьим лицам, за исключением членов семьи.

«Все эти меры позволят уберечь граждан от действий мошенников, а также будут способствовать сохранности их денежных средств», — резюмировал Володин.
кибермошенничество
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