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сегодня, 08:00

Строительная компания «ОДСК»: стабильность обязательно возвращается после кризисной волны

Группа компаний «ОДСК» - один из крупных девелоперов строительного рынка – за более, чем 80-летнюю историю доказал на практике способность устоять и продолжить стабильно развиваться в любых обстоятельствах и при любых экономических вызовах.

Последний кризисный виток затронул строителей в прошлом году и был связан с изменениями в законодательстве, колебаниями на рынке материалов, ростом требований потребителей: он еще раз подтвердил – даже в сложных условиях профессиональный подход и грамотно выстроенные приоритеты позволяют найти новые пути движения вперед.

Текущую ситуацию на рынке недвижимости можно охарактеризовать как нестабильную. Сказываются все еще высокая ключевая ставка, сложная экономическая конъюнктура, уход части зарубежных партнеров и быстрый поиск альтернативной замены. Тем не менее, рынок развивается, отмечает руководитель департамента развития ООО «ОДСК» Кирилл Ерихов. Возможно, чуть сложнее, чем в 2023 году, но уже в начале 2025 года адаптация к новым условиям показала – просвет заметен, наметилась колея, которая позволяет двигаться вперед.

Ерихов ГОРОД48.jpg

- Кризисная ситуация, с которой столкнулась строительная отрасль – далеко не первая. Например, в 2008 году общий экономический спад также заметно повлиял на спрос, темпы строительства. У нас есть опыт работы в периоды вызовов, один из принципов, которых мы придерживаемся несмотря на ситуацию – мы не можем менять параметры жилья, которые обещали своим покупателям. Касается ли это обустройства придомовой территории, комплексной внутренней отделки, определенных требований к качеству дома. Наша задача не удивить клиента, а создать для него качественный продукт – построить дом, где он будет жить, где будут жить его дети. Именно поэтому делаем упор не на инновации, а на модернизацию производства, с сохранением заявленного высокого качества, - рассказал Кирилл Ерихов.

Сейчас достаточно высоки финансовые риски, учитывая быстрое изменение цен на строительные материалы. В компании работают над их минимизацией через заключение долгосрочных договоров с подрядчиками и поставщиками, фиксируя стоимость, либо устанавливая пределы ее колебаний. Недопустимо перекладывать ответственность за колебания на кошелек потребителей. Стандартизация удачных проектов и разработка универсальных решений, которые пользуются наибольшим спросом – еще один вариант снижения затрат без ущерба для качества.

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Удерживать позиции на строительном рынке компании «ОДСК» помогает комплексных подход к продукту, считает руководитель департамента развития. Ведь сегодня изменились не только требования к жилью, но и, в целом, к жилой застройке. Клиентов интересует сопутствующая инфраструктура всего микрорайона – двор, зоны отдыха, магазины и места досуга, транспортная доступность: это учитывается при выборе квартиры, как и ее метраж и местоположение. А при покупке жилья растет интерес к квартирам с отделкой, поскольку стоимость ремонтных работ существенно увеличилась, и потребители стремятся избежать дополнительных затрат. Для этой категории в домах от «ОДСК» предлагаются варианты с отделкой класса «Комфорт», который позволяет сразу заселяться, минуя этап самостоятельного ремонта.

- В любые времена жилье должно оставаться комфортным и удобным для жизни. А кризис в свою очередь мы рассматриваем как шанс для развития и расширения географии присутствия. Благодаря сильной команде и грамотному финансовому управлению точно движемся вперед, несмотря на сложности.

ООО «ОДСК». Реклама

ОДСК
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