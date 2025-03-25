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В России
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19 минут назад
Потребление молока и яиц достигло рекордного уровня
Речь идет о рекордном росте потребления ключевых продуктов питания, включая мясо, рыбу, молоко и яйца.
Речь идет о рекордном росте потребления ключевых продуктов питания, включая мясо, рыбу, молоко и яйца. С 1999 года значение увеличилось примерно на 11,9 килограмма. В конце прошлого века показатель в стране составлял около 16 килограммов на душу населения, — резюмировали в ЦОЭ.
Главным драйвером роста стало потребление мяса, показатель на одного человека в 2024 году оказался на уровне порядка 11,7 килограмма. Следом идет молоко (11,33 килограмма), рыба (2,86 килограмма) и яйца (2,02 килограмма). Наибольший прирост за отчетный период продемонстрировало потребление рыбы, оно выросло на 129 процентов в сравнении с показателем за 1999 год, — заключили аналитики.
Эксперты связывают рост потребления протеина с развитием собственного производства и повышением доходов, — пишет Lenta.ru.
«Белок — строительный материал клеток организма, он нужен для иммунитета, мышечной массы, роста детей. Поэтому достижение протеинового рекорда — это не только экономический прорыв, но и важнейший социальный успех, речь идёт о здоровье людей», — отмечает главный отраслевой аналитик ЦОЭ Россельхозбанка Андрей Дальнов.
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