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В России
30
19 минут назад

Потребление молока и яиц достигло рекордного уровня

Речь идет о рекордном росте потребления ключевых продуктов питания, включая мясо, рыбу, молоко и яйца.

Россия в 2024 году достигла рекордного уровня потребления протеина животного происхождения — 27,9 кг на человека, — сообщает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Речь идет о рекордном росте потребления ключевых продуктов питания, включая мясо, рыбу, молоко и яйца. С 1999 года значение увеличилось примерно на 11,9 килограмма. В конце прошлого века показатель в стране составлял около 16 килограммов на душу населения, — резюмировали в ЦОЭ.

Главным драйвером роста стало потребление мяса, показатель на одного человека в 2024 году оказался на уровне порядка 11,7 килограмма. Следом идет молоко (11,33 килограмма), рыба (2,86 килограмма) и яйца (2,02 килограмма). Наибольший прирост за отчетный период продемонстрировало потребление рыбы, оно выросло на 129 процентов в сравнении с показателем за 1999 год, — заключили аналитики.

Эксперты связывают рост потребления протеина с развитием собственного производства и повышением доходов, — пишет Lenta.ru.

«Белок — строительный материал клеток организма, он нужен для иммунитета, мышечной массы, роста детей. Поэтому достижение протеинового рекорда — это не только экономический прорыв, но и важнейший социальный успех, речь идёт о здоровье людей», — отмечает главный отраслевой аналитик ЦОЭ Россельхозбанка Андрей Дальнов.
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