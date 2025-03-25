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В мире
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сегодня, 11:56
В США рыбаки выловили гигантскую белую акулу-людоеда
В США группа рыбаков выловила гигантскую белую акулу весом примерно в 700 килограммов.
Семь мужчин поймали хищницу на крючок и около 35 минут пытались вытащить ее на берег.
По оценкам рыбака Люка Бирда, акула-людоед была около четырех метров в длину и весила примерно 700 килограммов. В борьбе с ней мужчина даже получил травму — содрал кожу на бедре.
Вытащив акулу на песок, рыбаки сняли ее на видео и отпустили. Как рассказывает Бирд, хищница даже не попыталась на них напасть и спокойно уплыла на глубину. «Я был почти в слезах после того, как мы выпустили эту рыбу, ведь ты никогда не знаешь, сможешь ли ты когда-нибудь в жизни повторить подобное», — отметил Бирд.
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