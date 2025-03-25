Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
Происшествия
Многодетная мать и годовалая девочка заболели туберкулёзом
Здоровье
«Мы спасем нашу легенду!»
Общество
На имя лебедянца за день оформили три микрозайма
Происшествия
Циклон принесет в Липецкую область дожди и мокрый снег
Погода в Липецке
Липчане жалуются на бродячих собак: «Из дома страшно выйти!»
Общество
Полиция проведет проверку по ночным дискотекам в «Елецком»
Общество
Сегодня в Липецке: сводить коллегу в ресторан, но удержаться от домогательств
Общество
С 1 мая вырастет цена парковки в центре Липецка
Общество
В районах Тракторного, Дикого, Косыревки отключат холодную воду
Общество
Читать все
В Липецкой области заработала «горячая линия» по туберкулёзу
Здоровье
На Соколе у детского сада потек ручей
Общество
Сразу 24 инвалида и участника Великой Отечественной войны станут почетными гражданами Липецка
Общество
Как вы заставляете себя встать и пойти на работу?
Говорит Липецк
Как минимум шесть снятых с липчан клещей были заразными
Здоровье
«Почему мосты в Липецке не ремонтируют за год?»
Общество
В Липецке завершается установка бетонных укрытий
Общество
Врачи борются за жизнь загоревшегося у костра липчанина
Происшествия
По ДТП с пьяным 16-летним мотоциклистом уже возбудили два административных дела
Происшествия
39-летняя ельчанка и её 60-летняя родственница перевели мошенникам 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Читать все
В мире
59
сегодня, 11:56

В США рыбаки выловили гигантскую белую акулу-людоеда

В США группа рыбаков выловила гигантскую белую акулу весом примерно в 700 килограммов.

В водах штата Северная Каролина, США, группа рыбаков выловила огромную белую акулу, — пишет Lenta.ru со ссылкой на Fox 19.

Семь мужчин поймали хищницу на крючок и около 35 минут пытались вытащить ее на берег.

По оценкам рыбака Люка Бирда, акула-людоед была около четырех метров в длину и весила примерно 700 килограммов. В борьбе с ней мужчина даже получил травму — содрал кожу на бедре.

Вытащив акулу на песок, рыбаки сняли ее на видео и отпустили. Как рассказывает Бирд, хищница даже не попыталась на них напасть и спокойно уплыла на глубину. «Я был почти в слезах после того, как мы выпустили эту рыбу, ведь ты никогда не знаешь, сможешь ли ты когда-нибудь в жизни повторить подобное», — отметил Бирд.
акула
рыбаки
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить