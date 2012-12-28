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В России
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38 минут назад
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В РФ могут ввести единую соцкарту для пенсионеров без привязки к регионам
Депутаты готовят законодательную инициативу, предусматривающую внедрение Единой социальной карты для российских пенсионеров.
«Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны», — отметил депутат.
По его словам, программа СРЗП содержит предложение о введении Единой социальной карты, дающей право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование иными льготами для всех предпенсионеров и пенсионеров, вне зависимости от места их постоянного проживания.
«У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой <...> практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона», — отметил парламентарий.
Политик также сообщил, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» будут готовить законодательную инициативу, предусматривающую внедрение Единой социальной карты для пенсионеров, — передает РИА Новости.
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