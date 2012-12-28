Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
Происшествия
Многодетная мать и годовалая девочка заболели туберкулёзом
Здоровье
«Мы спасем нашу легенду!»
Общество
На имя лебедянца за день оформили три микрозайма
Происшествия
Циклон принесет в Липецкую область дожди и мокрый снег
Погода в Липецке
Липчане жалуются на бродячих собак: «Из дома страшно выйти!»
Общество
Полиция проведет проверку по ночным дискотекам в «Елецком»
Общество
С 1 мая вырастет цена парковки в центре Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: сводить коллегу в ресторан, но удержаться от домогательств
Общество
В районах Тракторного, Дикого, Косыревки отключат холодную воду
Общество
Читать все
Пьяный подросток опрокинулся на мотоцикле под Липецком
Происшествия
Сегодня в Липецке: сводить коллегу в ресторан, но удержаться от домогательств
Общество
На имя лебедянца за день оформили три микрозайма
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снос деревьев, повышение цены парковки и украденный пистолет
Общество
Двое студентов подрабатывали сбытом амфетамина
Общество
В Липецкой области заработала «горячая линия» по туберкулёзу
Здоровье
В районах Тракторного, Дикого, Косыревки отключат холодную воду
Общество
Как минимум шесть снятых с липчан клещей были заразными
Здоровье
Два отделения пожарной охраны тушат пал сухой травы в Донских Избищах
Происшествия
Экстренные службы проверяют ТРЦ «Малибу»
Происшествия
Читать все
В России
64
38 минут назад
1

В РФ могут ввести единую соцкарту для пенсионеров без привязки к регионам

Депутаты готовят законодательную инициативу, предусматривающую внедрение Единой социальной карты для российских пенсионеров.

В России нужно ввести единую социальную карту для всех пенсионеров и предпенсионеров, — заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

«Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны», — отметил депутат.

По его словам, программа СРЗП содержит предложение о введении Единой социальной карты, дающей право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование иными льготами для всех предпенсионеров и пенсионеров, вне зависимости от места их постоянного проживания.

«У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой <...> практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона», — отметил парламентарий.

Политик также сообщил, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» будут готовить законодательную инициативу, предусматривающую внедрение Единой социальной карты для пенсионеров, — передает РИА Новости.
соцкарта
пенсионеры
0
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Роман
24 минуты назад
Наконецто депутаты примут закон в поддержку народа,который отвечает вниманию к пенсионерам.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить