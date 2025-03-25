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В России
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сегодня, 10:11

В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в доме

В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале разрушена квартира и произошло возгорание.

В Махачкале МЧС России ликвидирует последствия хлопка паров газа в многоэтажке. В результате инцидента загорелась квартира по улице Гапцахская, — сообщает МЧС России.

Уточняется, что сотрудники МЧС эвакуировали 150 жильцов из дома.

Хлопок газа произошел на 7 этаже 14-этажного жилого дома. Пострадали 2 человека, один из них госпитализирован. Открытое горение ликвидировано. Частично повреждены окна в 5 соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей, — говорится в Телеграм-канале МЧС.

На месте ЧП работают специалисты, они устанавливают степень разрушений и обстоятельства случившегося.

В городской администрации заявили, что дом не был введен в эксплуатацию, в нем не должны были жить люди, — пишет «Российская газета».
хлопок
взрыв
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