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В России
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сегодня, 10:11
В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в доме
В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале разрушена квартира и произошло возгорание.
Уточняется, что сотрудники МЧС эвакуировали 150 жильцов из дома.
Хлопок газа произошел на 7 этаже 14-этажного жилого дома. Пострадали 2 человека, один из них госпитализирован. Открытое горение ликвидировано. Частично повреждены окна в 5 соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей, — говорится в Телеграм-канале МЧС.
На месте ЧП работают специалисты, они устанавливают степень разрушений и обстоятельства случившегося.
В городской администрации заявили, что дом не был введен в эксплуатацию, в нем не должны были жить люди, — пишет «Российская газета».
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