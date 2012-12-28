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В России
49
сегодня, 16:06

Избивающее наркокурьеров криминальное движение появилось в России

В России набирает обороты теневое движение «спортиков», которые за деньги избивают закладчиков наркотиков, выяснили «Известия». Они действуют по заказам наркошопов и жестоко расправляются с теми, кто «кидают» магазины и присваивают себе деньги или наркотики. Доказательства выполненной «работы» снимаются на видео и отправляют заказчикам, а те в ответ присылают деньги.

Члены этих отрядов физически хорошо подготовлены, за что и получили название «спортики». Кроме физического насилия, которое заканчивается порой летальным исходом, они поджигают машины жертв и подбрасывают их родным свиные головы.

Самая свежая такая история произошла 12 марта этого года, когда «спортики» избили до смерти наркокурьера. Все произошло на территории Бутовского лесопарка в Москве, там было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, рассказали «Известиям» в столичном СК.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По делу задержаны четверо подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые предположительно «отрабатывали заказ». Следователи ищут других соучастников преступления.

«Известия» насчитали около двух десятков случаев избиения «спортиками» людей за последние два года в Москве, Подмосковье, Первоуральске, Березниках, Екатеринбурге, Новокузнецке и других городах.

Криминальное движение «спортиков» появилось в ответ на новые механизмы наркоторговли — все больше сделок с наркотиками стали осуществляться через «закладки», рассказал «Известиям» партнер адвокатского бюро «Авекс Юст» Егор Панин.

«Спортики» не борются с наркоторговлей или наркозависимыми. Они выбрали для себя роль «службы безопасности» наркобизнеса, стали частью его структуры. В их действиях есть прагматичный подход к тому, чтобы стать неотъемлемой частью преступного бизнеса», — сказал эксперт.
наркотики
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