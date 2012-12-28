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В России
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сегодня, 16:05
Банкоматы не смогли принять новые пятитысячные купюры
Некоторые банкоматы (АТМ) в России до сих пор не принимают новые пятитысячные купюры. О такой проблеме «Известям» рассказали два очевидца. Один из них не смог положить на карту деньги в ATM «Альфа-Банка», а другой — в ВТБ.
Банк России получает единичные жалобы по поводу работы оборудования, которое принимает банкноты, подтвердили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там уточнили: большинство ATM с функцией рециркуляции их принимают, настройка остальных завершается.
ЦБ презентовал новые банкноты номиналом 5 тыс. рублей еще в октябре 2023-го. В массовый оборот их начали вводить осенью 2024-го, отметил основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.
Несмотря на отсрочку выхода банкнот, кредитные организации не успели подготовить все оборудование. Сейчас в России новые пятитысячные купюры могут не принимать примерно 15% кассовых устройств, оценил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, в Москве эта цифра может доходить до четверти.
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