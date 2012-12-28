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сегодня, 15:40
Суд разрешил актеру Ефремову выйти по УДО
В ходе заключительного судебного заседания Ефремов пообещал больше не пить и никогда не садиться за руль.
«Ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова Михаила Олеговича подлежит удовлетворению», — заявил судья Сергей Романенко.
Во время слушания представитель исправительного учреждения сообщил, что осужденный работал на должности кладовщика швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки, проявляя добросовестное отношение к обязанностям.
За время отбывания наказания он допустил одно злостное нарушение в апреле 2023 года, связанное с использованием запрещенного предмета — телефона, а также три незначительных: нахождение без разрешения на объекте, отсутствие нашивки на одежде и несоответствие списка личных вещей. Все взыскания были погашены.
«Это моя глупость. Увидел, что звонят ребята. Ну, и тоже решил позвонить разочек. Не понимаю до сих пор, зачем это сделал», — прокомментировал Ефремов эпизод с телефоном.
По словам представителя колонии, у осужденного ни с кем не было конфликтов. Он участвовал в общественной и воспитательной жизни исправительного учреждения, администрация поощряла его девять раз. Ефремов также стал победителем всероссийского конкурса среди осужденных по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», получил несколько других наград.
Как уточнил адвокат артиста, его подзащитный добровольно возместил исковые требования потерпевших, касающиеся морального вреда и иных расходов.
Представитель прокуратуры указал, что ходатайство об УДО подлежит удовлетворению, но наказание в виде лишения права управлять автомобилем на три года следует сохранить.
Ефремов, со своей стороны, заявил, что искренне раскаивается в совершенном им преступлении, приносит соболезнования потерпевшим и просит у них прощения.
С сентября 2020 года актер отбывает наказание в белгородской колонии за ДТП со смертельным исходом. Вечером 8 июня того же года актер, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную на Смоленской площади в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.
Изначально Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
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