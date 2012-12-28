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сегодня, 13:17
Минтруд назвал семь сфер с самыми востребованными специалистами
В числе востребованных областей значатся обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный и ресторанный бизнес, наука, информация и связь, а также здравоохранение.
Сильнее всего упадет спрос на работников торговли, госуправления, обеспечения электроэнергией, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, а также финансов и страхования, — передает РБК.
В конце 2023 года, согласно исследованию сервиса «Работа.ру», самыми востребованными оказались профессии сварщика, токаря, электрика. На втором месте были так называемые массовые профессии — продавцы, курьеры, — сообщает РИА Новости.
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