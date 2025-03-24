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В России
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сегодня, 11:08
В ДТП с автобусом и фурой в Крыму погибли 6 и пострадали 13 человек
В ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму умерли шесть и пострадали 13 человек.
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли. Среди пострадавших имеется одна несовершеннолетняя. В настоящее время бригадами скорой медицинской помощи обеспечивается оказание медицинской помощи пострадавшим и транспортировка в медицинскую организацию», — сообщили в ведомстве.
При этом, по данным МВД Крыма, число раненых в аварии составило 18 человек. Изначально сообщалось о 15 пострадавших.
Столкновение грузовика и автобуса произошло на трассе Симферополь — Евпатория. Всего в автобусе находились 32 человека.
Также на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что водитель автобуса в аварии выжил, — пишет «Газета.Ru».
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