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сегодня, 12:51
В Краснодарском крае произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 марта. Никто из людей не пострадал. Часть нефтепродуктов, которая вылилась за обвалование, была потушена. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждены не были.
В оперштабе заявили, что тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров продолжается. Общая площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники. К ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края привлекли четыре поезда. Они подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия.
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