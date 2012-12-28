В России
38
29 минут назад
Заведено дело после выявления сальмонеллеза у вахтовиков в Бурятии
"Байкальской транспортной прокуратурой признано законным постановление следователя восточно-байкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Как ранее сообщалось, среди сотрудников строительной организации в Республике Бурятия зарегистрированы случаи сальмонеллеза после употребления ими пищевых продуктов на рабочем месте", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты транспортной прокуратурой на контроль.
Всего отравились 16 работников строительной компании, которая осуществляла строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги. Один из вахтовиков, у которого выявили сальмонеллез, умер. Остальные пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование после выявления 21 случая сальмонеллеза на территории поселка.
0
0
0
0
0
Комментарии