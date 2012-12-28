17-летняя липчанка лишилась 68 тысяч рублей после звонка из секретариата учебного заведения
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33 минуты назад
В Подмосковье подросток выстрелил в сверстника
"По предварительным данным, 21 марта вечером в Люберцах на улице Карла Либкнехта между группой подростков произошла драка, в ходе которой один из участников выстрелил в другого из сигнального пистолета. Пострадавшего доставили в больницу с ожогом лба", - говорится в сообщении.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Пострадавшим оказался 15-летний подросток. Сейчас устанавливаются причастные к преступлению.
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