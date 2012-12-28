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36 минут назад
Пожар вспыхнул возле ж/д станции в Санкт-Петербурге
"В металлическом ангаре размером 10х20 м. происходит горение по всей площади. В 21:18 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС", – говорится в сообщении.
Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Для ликвидации возгорания на место пожара направлены пять единиц техники и 24 человека личного состава. Ситуация осложняется тем, что внутри ангара находятся газотранспортные баллоны. Причины возгорания также пока неизвестны.
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