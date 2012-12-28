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В России
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сегодня, 16:19
Эквадор объявил о намерении нарастить экспорт тропических фруктов в РФ
«В этом году Эквадор намерен расширить список компаний, имеющих разрешение на экспорт в Россию, особенно в секторе аквакультуры. Кроме того, есть интерес к укреплению экспорта экзотических фруктов, таких как питахайя, а также продуктов переработки, таких как замороженные брокколи», — сказал посол.
В 2024 году объем эквадорского экспорта в Россию и страны ЕАЭС снизился на 2,14% по сравнению с 2023-м во многом из-за сокращения поставок бананов — они составляли 63% от всей продукции, которую латиноамериканское государство направляет в регион.
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