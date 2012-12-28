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В России
34
20 минут назад

В Севастополе женщину осудили на 16 лет по делу о госизмене

Севастопольский городской суд признал виновной 66-летнюю гражданку России в государственной измене и вынес приговор.

Севастопольский городской суд вынес приговор 66-летней уроженке Закарпатской области, имеющей гражданство РФ, по делу о госизмене. Ее признали виновной и приговорили к 16 годам колонии, — сообщили в прокуратуре Севастополя.

В суде было установлено, что женщина в сентябре 2022 года по собственной инициативе обратилась на «горячую линию» ГУР МОУ и предложила помощь Украине, направленную против безопасности РФ. В дальнейшем в октябре — ноябре 2023 года она собрала и передала через интернет-мессенджер представителю спецслужбы Украины сведения о военных объектах Минобороны Российской Федерации. Также она предоставила ему фото- и видеоматериалы с данными о местонахождении кораблей Черноморского флота.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю выявили данный факт. Тимошенко была задержана и взята под стражу, — говорится в сообщении.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.
госизмена
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