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В России
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20 минут назад
В Севастополе женщину осудили на 16 лет по делу о госизмене
Севастопольский городской суд признал виновной 66-летнюю гражданку России в государственной измене и вынес приговор.
В суде было установлено, что женщина в сентябре 2022 года по собственной инициативе обратилась на «горячую линию» ГУР МОУ и предложила помощь Украине, направленную против безопасности РФ. В дальнейшем в октябре — ноябре 2023 года она собрала и передала через интернет-мессенджер представителю спецслужбы Украины сведения о военных объектах Минобороны Российской Федерации. Также она предоставила ему фото- и видеоматериалы с данными о местонахождении кораблей Черноморского флота.
Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю выявили данный факт. Тимошенко была задержана и взята под стражу, — говорится в сообщении.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.
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