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В России
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сегодня, 14:43

В ЦБ РФ заявили о возможном повышении ключевой ставки

Решением совета директоров Центробанка (21 марта) ключевую ставку сохранили на уровне 21%.

Совет директоров Банка России 21 марта 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

Совет директоров Центробанка России заявил, что допускает повышение ключевой ставки при условии, что динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, — говорится в пресс-релизе регулятора.

«Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки», — отмечает ЦБ РФ.

В регуляторе также подчеркнули, что продолжат анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий в стране.

2 апреля 2025 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля 2025 года.


ключевая ставка
экономика
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