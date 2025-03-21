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23 минуты назад

Продажи колбасных изделий в РФ выросли на 16% в деньгах в 2024 году

Если сравнивать с 2023 годом, то в 2024-м продажи колбасных изделий в России выросли на 16% в денежном выражении и на 5% в натуральном. В натуральном выражении рост составил 1,6% относительно позапрошлого года.

Продажи колбасных изделий в 2024 г. в сравнении с 2023 годом выросли на 16% в денежном выражении и на 5% в натуральном, — следует из отчета компании «Нильсен». Эта категория продукции третий год подряд показывает положительную динамику, — говорится в документе. Абсолютных значений в компании традиционно не раскрывают.

Мясопереработчики в прошлом году произвели рекордные за последние 10 лет 2,5 млн т колбасных изделий, — заявил управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк. Рост в натуральном выражении к 2023 году, по его словам, составил 1,6%. Из общего объема на экспорт, по оценке эксперта, было отгружено не более 50 000–55 000 т. То есть почти вся колбаса, произведенная в РФ, была продана на внутреннем рынке, — пишут «Ведомости».

Ретейлеры подтверждают рост спроса на колбасу. По некоторым оценкам, реализация этой продукции в прошлом году выросла на 17,2%, — передает Lenta.ru.

Данную динамику объясняют, с одной стороны, ростом реальных доходов населения за последние два года, а с другой — трендом на готовую еду.

В конце прошлого года крупные производители колбас предупредили о подорожании этой продукции с начала 2025 года. По ряду позиций повышение стоимости составит десять процентов.
колбаса
продажа
экономика
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