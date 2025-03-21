Продажи колбасных изделий в РФ выросли на 16% в деньгах в 2024 году

Если сравнивать с 2023 годом, то в 2024-м продажи колбасных изделий в России выросли на 16% в денежном выражении и на 5% в натуральном. В натуральном выражении рост составил 1,6% относительно позапрошлого года.