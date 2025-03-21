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В России
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сегодня, 13:00
Депутат Бессараб заявила о праве россиян досрочно выйти на пенсию при большом стаже
Граждане, которые работают при нормальных условиях труда, могут выйти на пенсию досрочно при длительном трудовом стаже.
«Досрочно выйти на пенсию могут и обычные граждане, работающие в нормальных условиях труда, но если у них, например, длительный стаж. Мужчины — при стаже работы 42 года, а женщины — 37 лет, но не раньше чем за 2 года до наступления общеустановленного возраста. Грубо говоря, если у нас возраст выхода на пенсию установлен для женщин 60 лет, то при наличии 37 лет трудового стажа женщина сможет выйти на пенсию в 58 лет», — поделилась депутат.
Со следующего года граждане РФ получат возможность выходить на пенсию без написания заявлений. Как рассказала сенатор Ольга Епифанова, без заявлений уже назначают, в частности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, а также пенсии по инвалидности, — пишет «Газета.ru».
Будущий пенсионер будет получать уведомление «о состоянии его лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и о возможности отсрочки пенсионных выплат с целью получения впоследствии повышающих коэффициентов», уточнила Епифанова. В следующем году право выйти на пенсию по старости получат 64-летние мужчины и 59-летние женщины. Им нужно будет иметь 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
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