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В России
47
48 минут назад

Российские виноделы маркируют экспортную продукцию специальным знаком

Теперь экспортные вина производителей из Краснодарского края и других российских регионов промаркированы сертификатом «Сделано в России» с узнаваемым значком «птичка», подтверждающим знак качества товара.

Российские виноделы начали маркировать свою экспортную продукцию сертификатом «Сделано в России» с узнаваемым значком «птичка», который подтверждает качество товаров, — рассказали в Российском экспортном центре (РЭЦ).

«Виноделы, такие как холдинг «Абрау-Дюрсо», также маркируют свою продукцию «птичкой», что способствует успешному экспорту российских вин и других спиртных напитков, включая водку и виски, в страны дальнего зарубежья, такие как Китай», — рассказали в РЭЦ.

В середине марта Минсельхоз сообщил, что экспорт российского вина расширился на Таиланд. Также в числе перспективных направлений для поставок значатся Израиль и Вьетнам. В 2024 году основной рост экспорта вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению.

В РЭЦ отметили также, что на сегодня более 16 тысяч товаров получили сертификат «Сделано в России», и этот интерес к программе увеличивается, как и значимость для поддержки российского экспорта. Сертификация такого рода не накладывает ограничений по номенклатуре товаров, в ней могут участвовать все виды несырьевой неэнергетической продукции и услуги, — передает РИА Новости.

«Участие в программе требует от бизнеса прохождения добровольной сертификации «Сделано в России», в рамках которой продукция не подлежит дополнительным проверкам и инспекциям со стороны Российского экспортного центра. В процессе сертификации верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами по таким характеристикам, как качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение», — отметили в РЭЦ.

В конце февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России» — она расширена и продлена до 2030 года. В Минпромторге РФ поясняли, что программа предполагает целый комплекс мероприятий. Среди них проведение международных деловых миссий, организация международных ярмарок под этим брендом, создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции.
вино
маркировка
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