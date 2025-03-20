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В России
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41 минуту назад
В России введут новый тип вклада
Главным преимуществом нового депозита станет повышенный размер страхового покрытия - 10 миллионов рублей вместо стандартных 1,4 миллиона.
Рассмотреть такой законопроект планируют во втором чтении в весеннюю сессию, — рассказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Как ранее отмечали банки, они готовы запустить этот продукт и допускают введение льгот со своей стороны - не только по самому вкладу, но и по ипотеке.
К рассмотрению законопроекта, таким образом, вернутся спустя почти год: в апреле 2024 года он прошел первое чтение в Госдуме и тогда получил положительный отзыв со стороны правительства. Во втором чтении его могут принять уже в весеннюю сессию, — отмечает Аксаков. По его словам, уже в этом году планируется запуск такого депозита.
Вклад открывается на срок более года, и по своей концепции он будет целевым. То есть банк принимает взносы клиента, начисляет на них проценты и в конце направляет накопленные средства на покупку жилья, — заявил управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.
Основной стимул для граждан — это повышенный размер страхового покрытия, указывает депутат. Он составит не 1,4 млн руб., а сразу 10 млн рублей. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) заверили, что обеспечат страхование счетов жилищных сбережений в рамках своих полномочий. Так что на покупку квартиры можно копить, не опасаясь потери вложений и получая процентный доход.
Второй стимул открыть такой вклад - право клиента в период действия договора жилищных сбережений получить в банке ипотечный кредит на недостающую для приобретения жилья сумму, говорит Аксаков. Банк, в свою очередь, сможет отказать в выдаче кредита только в определенных случаях. Среди них, например, — наличие у клиента за последний год просрочки и повышенная долговая нагрузка заемщика.
«Изначально клиент с жилищным вкладом имеет определенное преимущество по сравнению с человеком, просто обратившимся за ипотекой, — добавил депутат. — Банки также могут заранее прописать условия кредитования в договоре жилищных сбережений, но с учетом длинных сроков таких депозитов сложно рассчитывать на широкое применение такой практики — пока непросто прогнозировать рыночную ставку по ипотеке на горизонте двух-трех лет».
Ранее участники рынка не исключали даже применение стандартных скидок к ипотечной ставке или корректировку суммы первоначального взноса. Также могут быть предусмотрены повышенные ставки по самому вкладу и льготное досрочное расторжение с частичным сохранением ставки. Банки в целом поддерживают введение договоров жилищных сбережений, говорит Аксаков. Но не все кредитные организации согласны с тем, что нужно связывать открытие жилищного вклада с получением ипотечного кредита в том же банке. При этом самим банкам такой инструмент, конечно, интересен. Он поможет привлечь долгосрочные ресурсы и создаст прогнозируемый спрос на жилье, который поддерживает в том числе и строительство, и рынок ипотеки и не приводит к резкому росту цен.
Ставки по таким вкладам будут рыночными, хотя отдельные банки предложат более выгодные условия по сравнению с другими, полагает Аксаков. Сейчас доходность долгосрочных вкладов ниже, чем по полугодовым. Но по мере снижения инфляции они будут выравниваться. Важно помнить, что если после закрытия вклада, в том числе досрочного, человек не использовал средства по назначению — например, на оплату первоначального взноса - то проценты по депозиту окажутся околонулевыми.
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