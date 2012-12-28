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В России
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сегодня, 09:59
В РФ утвердили правила единоразовой выплаты ветеранам ВОВ к 80-летию Победы
Российский кабмин утвердил правила, по которым ветеранам Великой Отечественной войны будет начисляться единовременная выплата в честь 80-летия Победы. В постановлении указано, что участники ВОВ автоматически получат денежные средства в апреле или мае. Они положены россиянам, постоянно проживающим на территории РФ, Латвии, Литвы и Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
Сами выплаты были установлены ранее указом президента. Они положены россиянам, постоянно проживающим на территории РФ, Латвии, Литвы и Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и несколько других категорий ветеранов — по 55 тыс. рублей.
«Гражданам, имеющим право на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, она осуществляется по тому основанию, которое предусматривает более высокий размер», — говорится в постановлении.
Выплата назначается автоматически. Если у властей нет необходимых данных для этого, гражданин может подать заявление. При этом потребуются документы, подтверждающие статус.
Если россиянин получил 55 тысяч рублей, но подпадает под критерии выплаты в 80 тысяч рублей, он может предоставить подтверждающие документы — ему доначислят остальную сумму. Выплата производится Социальным фондом России и некоторыми другими ведомствами.
«Единовременная выплата осуществляется в апреле - мае 2025 года», — говорится в постановлении. Исключение — случаи выплаты на основе заявлений.
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