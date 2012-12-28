В РФ утвердили правила единоразовой выплаты ветеранам ВОВ к 80-летию Победы

Российский кабмин утвердил правила, по которым ветеранам Великой Отечественной войны будет начисляться единовременная выплата в честь 80-летия Победы. В постановлении указано, что участники ВОВ автоматически получат денежные средства в апреле или мае. Они положены россиянам, постоянно проживающим на территории РФ, Латвии, Литвы и Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.