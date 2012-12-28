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В России
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48 минут назад
Компания МТС решила закрыть свой видеохостинг Nuum
Компания МТС решила закрыть свой видеохостинг Nuum — аналог YouTube и TikTok, который просуществовал чуть больше года.
Технологическая инфраструктура Nuum будет передана рекламному подразделению МТС AdTech, уточнил представитель компании. В будущем она будет использоваться для создания рекламной сети видеобаннеров, ориентированной на электронную коммерцию. В частности, движок видеохостинга будут применять для продвижения товаров на маркетплейсах и классифайдах в форматах, аналогичных «сторис» и «рилзам» в соцсетях.
МТС AdTech с 2024 года занимается продажей инвентаря онлайн-кинотеатра «Иви», а также независимого инвентаря на Smart TV и в других средах, — отмечают в компании. Собственного видеоинвентаря у этого подразделения сейчас нет, хотя компания фиксирует растущий спрос на это направление.
Несколько десятков разработчиков из команды платформы перейдут в вертикаль медиабизнеса МТС. В частности, разработанные для Nuum технологии стриминга видео будут использованы в принадлежащем компании онлайн-кинотеатре Kion.
Решение о закрытии Nuum как видеохостинга и передаче его рекламному подразделению было принято «в связи с новой стратегией трансформации компании», — подчеркивают в МТС.
«В условиях высокой ставки МТС концентрируется на эффективности бизнеса и проектах с быстрой окупаемостью, — утверждает представитель компании. — Развитие b2c (направление бизнеса, предназначенное на конечного потребителя) видеохостинга признано недостаточно эффективным».
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