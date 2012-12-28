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В России
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сегодня, 15:36
В РФ ожидается рост продаж новых автомобилей
Сезонного роста спроса на новые автомобили пока не фиксируется.
«Сезонного роста спроса на новые автомобили пока не фиксируется», — сказал Целиков.
В марте прошлого года на внутреннем рынке фиксировались аномально высокие объемы реализации легковушек, россияне тогда стремились закупиться заранее на фоне вступающих в силу в апреле изменений правил ввоза транспортных средств. Сейчас же ажиотажного спроса не наблюдается, — добавил глава «Автостата».
Продажи новых легковых автомобилей в России за первую половину марта составили чуть больше 40 тыс. штук, — подсчитали в «Автостате».
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