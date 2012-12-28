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В мире
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41 минуту назад
Самой счастливой страной в мире признана Финляндия
Согласно рейтингу, самой счастливой страной в мире стала Финляндия, первое место страна занимает уже восьмой год подряд. В тройке лидеров разместились Дания и Исландия.
В первую тройку вошли также Дания и Исландия. Россия заняла 66-е место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлогодним докладом. США оказались на 24-м месте, Украина — на 111-м. На последнем месте из 147 расположился Афганистан.
Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В его подготовке принимают участие социологическая служба Gallup и Оксфордский центр изучения благополучия. При составлении рейтинга исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и др. За основу берутся средние показатели, собранные за трехлетний период. Публикация рейтинга приурочена к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.
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