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сегодня, 13:59

За несоблюдение закона об ОСАГО грозит штраф и арест

За несоблюдение закона об ОСАГО водители могут быть привлечены к ответственности.

Эксперты журнала «За рулем» предупредили российских водителей о последствиях отказа следованию закону об ОСАГО.

Правила ПДД гласят, что каждый водитель обязан иметь при себе действующий страховой полис ОСАГО и предъявлять его сотруднику ГИБДД по первому требованию. Если бумажный полис ОСАГО отсутствует, допускается предъявление электронной версии на смартфоне. Инспектор может проверить подлинность Е-ОСАГО через базу данных РСА.

В случае отсутствия как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО, водителю может быть вынесено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

За управление транспортным средством без оформленной страховки ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Повторное наказание за подобное нарушение не имеет ограничений.

Управление автомобилем с просроченным полисом ОСАГО приравнивается к отсутствию страховки. В этом случае водитель также будет оштрафован на 800 рублей.

Если водитель не вписан в страховой полис ОСАГО, ему грозит штраф в размере 500 рублей. Владелец транспортного средства обязан включить в полис всех лиц, допущенных к управлению автомобилем, либо оформить полис с неограниченным числом водителей.

Некоторые автовладельцы, зная заранее, что зимой машина будет стоять в гараже, оформляют ОСАГО только на 6 месяцев.

Если же в не обозначенный в страховке период времени выехать на автомобиле, то по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ можно получить штраф 500 рублей.

В случае выявления инспектором факта подделки страхового полиса водитель до выяснения обстоятельств будет отстранен от управления автомобилем. В случае, если будет установлено, что водитель осознанно пользовался поддельным документом, то по ст. 327 УК РФ он может быть подвергнут одному из наказаний: штраф, равный зарплате за шесть месяцев; штраф до 80 тысяч рублей; до 480 часов исправительных работ или арест до полугода.

При оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления предоставляется скидка в размере 25%.
ОСАГО
автомобили
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