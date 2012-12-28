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сегодня, 11:43

На территории аэродрома в Энгельсе после атаки беспилотников начался пожар

На территории аэродрома в Энгельсе начался пожар после атаки украинских беспилотников 20 марта.

В Энгельсе в результате атаки БПЛА также оказались повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ, — сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ», — написал он в своем Телеграм-канале.

Ранее глава региона рассказал, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Врачи оценивают состояние пострадавшей женщины как удовлетворительное. Угрозы для жизни нет.

Пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1, в которой выбило окна в результате атаки БПЛА, перевели из помещений. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения.

Он также отмечал, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший.

По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО ночью уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России, в том числе 54 — над территорией Саратовской области.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников ВСУ за все время.
пожар
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