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В России
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11 минут назад
Котяков заявил о необходимости 11 млн новых работников
Общий объем кадровой потребности равен десяти миллионам работников для замены пенсионеров и 800 тысячам для новых рабочих мест.
По его словам, такой общий объем замещающей кадровой потребности состоит из десяти миллионов человек, которые заменят выходящих на пенсию россиян, и 800 тысяч тех, кто сможет занять создаваемые дополнительные рабочие места.
Министр объяснил, что цифры связаны с низкой производительностью труда россиян. В настоящее время прирост выпуска продукции на предприятиях связан не с более высокой эффективностью, достигаемой за счет внедрения технологий и повышения качества организации труда, а с расширением штата. Между тем работников для обеспечения потребностей всех компаний на рынке не хватает.
За последние три года вовлечь в российскую экономику удалось дополнительно около двух миллионов человек. Добиться такого результата власти смогли за счет безработных и повышения уровня занятости во всех возрастных категориях, но теперь этот резерв практически исчерпан, а главным резервом считается молодежь.
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