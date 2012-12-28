На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом
61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей
Губернатор и депутат Госдумы рассказали, как Липецкая область попала в пилотный проект особого порядка ОГЭ
Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского
Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского
Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
В России
34
сегодня, 10:00
В Госдуме разрабатывают меры для повышения пенсий до 40% от зарплаты
Депутаты работают над созданием пакета законопроектов, касающихся реформы пенсионного законодательства.
«Каждый конкретный пенсионер должен получать не меньше 40% от своей конкретной зарплаты, а значит эта норма должна учитываться при начислении пенсии. <...> Данные предложения входят в пакет пенсионных законопроектов, разрабатываемых в настоящее время фракцией СРЗП», — отметил он.
По словам Миронова, одной из таких мер может стать дополнительный механизм индексации пенсий в том случае, если рост зарплат в отрасли, где трудился пенсионер, обгоняет рост цен.
«Сразу оговорюсь, что такая компенсация не потребует дополнительных средств, ведь чем выше зарплаты, тем больше размер социальных взносов», — добавил он.
0
0
0
0
0
Комментарии