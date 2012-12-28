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В России
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13 минут назад
Аудитория YouTube сократилась почти вдвое с момента его замедления
Среднесуточная аудитория видеохостинга YouTube с момента его замедления снизилась почти вдвое — на 23 млн человек за семь месяцев, а в среднемесячная — на 14 млн, следует из данных Mediascope, с которыми ознакомились «Известия».
В целом, и сам рейтинг изменился с прошлого лета. Первая пятерка площадок теперь выглядит так: на первом месте «Яндекс», его среднемесячный охват вырос до 102 млн человек, на втором Google — 101 млн человек, на третьем WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) — 97 млн человек, «ВКонтакте» поднялся с пятого на четвертое место с охватом в 93 млн, а Telegram — с шестого переместился на пятое (90 млн).
Данные представлены по россиянам старше 12 лет, которые хотя бы раз заходили на платформы через мобильные телефоны (с учетом приложений), или компьютер.
Ситуация с YouTube в России остается неопределенной, и ее развитие зависит от множества факторов, включая политическую обстановку, регулирование интернета и поведение пользователей, считает управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин.
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