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В России
18
13 минут назад

Аудитория YouTube сократилась почти вдвое с момента его замедления

Среднесуточная аудитория видеохостинга YouTube с момента его замедления снизилась почти вдвое — на 23 млн человек за семь месяцев, а в среднемесячная — на 14 млн, следует из данных Mediascope, с которыми ознакомились «Известия»

В России среднесуточный охват видеохостинга YouTube сократился на 23 млн человек за последние семь месяцев — с 52 млн в августе 2024 года до 29 млн человек в феврале 2025-го, следует из данных Mediascope. По среднемесячному охвату снижение составило 14 млн человек. Именно по тому показателю ранее YouTube занимал четвертую строчку в рейтинге популярных интернет-ресурсов в России, сейчас же сервис скатился на седьмое место.

В целом, и сам рейтинг изменился с прошлого лета. Первая пятерка площадок теперь выглядит так: на первом месте «Яндекс», его среднемесячный охват вырос до 102 млн человек, на втором Google — 101 млн человек, на третьем WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) — 97 млн человек, «ВКонтакте» поднялся с пятого на четвертое место с охватом в 93 млн, а Telegram — с шестого переместился на пятое (90 млн).

Данные представлены по россиянам старше 12 лет, которые хотя бы раз заходили на платформы через мобильные телефоны (с учетом приложений), или компьютер.

Ситуация с YouTube в России остается неопределенной, и ее развитие зависит от множества факторов, включая политическую обстановку, регулирование интернета и поведение пользователей, считает управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин.

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