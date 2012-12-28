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В России
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15 минут назад
Средние ставки по вкладам опустились ниже 20%
Сильнее всего упали ставки по вкладам на полгода — с 17 февраля по 17 марта они сократились в среднем на 1,5 п.п. и достигли 20,4%, следует из данных с сайтов кредитных организаций. Доходность таких депозитов остается самой высокой, но уже сейчас она опустилась ниже уровня ключевой.
За прошедший месяц ставки по тем или иным вкладам упали почти у всех кредитных организаций из топ-10, следует из данных «Известий». Только МКБ и Банк «Дом.рф» повысили доходности на сроке в три месяца, но все равно снизили их по депозитам на шесть месяцев и на год.
Впрочем, клиенты все еще могут найти выгодные предложения. Максимальные ставки в крупнейших банках составляют 23% годовых, сообщили «Известиям» в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».
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