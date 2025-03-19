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В мире
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сегодня, 16:33
В ООН заявили о приближении мира к катастрофе из-за рекордно высоких температур в 2024 году
Рекордно высокие температуры в 2024 году ускорили таяние ледников, привели к повышению уровня моря и приблизили человечество к глобальной катастрофе.
«ВМО в своем ежегодном климатическом докладе сообщила, что в прошлом году среднегодовая температура составила 1,55 °C, выше доиндустриального уровня, превзойдя предыдущий рекорд 2023 года на 0,1 °C», — пишут «Известия» со ссылкой на материал агентства Reuters.
В докладе говорится, что на глобальное повышение температуры в прошлом году могли повлиять и другие факторы, включая изменения в солнечном цикле, мощное извержение вулкана и уменьшение количества охлаждающих аэрозолей. Температура океана также достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений.
А значит, вероятность катастрофических последствий глобального потепления на планете резко увеличилась.
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