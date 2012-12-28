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В России
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сегодня, 12:05
В Минфине поддержали идею платежного роуминга при оплате разными QR-кодами
Минфин РФ подготовил проект отзыва правительства на законопроект, устанавливающий правила работы с универсальным QR-кодом от Национальной системы платежных карт (НСПК).
«Учитывая многообразие платежных сервисов, представляется целесообразным в законопроекте установить возможность проведения расчетов посредством платежного роуминга, а именно переадресовки с единого QR-кода, предоставляемого АО «НСПК», в различные платежные платформы, исходя из предпочтений клиентов», — говорится в письме Минфина, который подготовил и разослал проект официального отзыва правительства.
Минфин также считает, что необходимо разработать положения, которые устанавливают прозрачность тарифов на услуги по предоставлению QR-кода и использование на платежной странице в приоритетном порядке социально значимых способов оплаты (например, Системы быстрых платежей, цифрового рубля), — передает РБК.
Создать платежный роуминг вместо единого QR-кода предлагал банковский консорциум, в который входят «Сбер», Т-банк и Альфа-банк. Их идея состоит в том, чтобы интегрировать между собой платформы от Национальной системы платежных карт (НСПК) и от платежного консорциума и проводить оплату по QR-кодам двух платформ, но со списанием комиссии, если одна платформа будет обрабатывать QR другой платформы.
Платежный консорциум поддерживает позицию госорганов, которая направлена на обеспечение равноправных и конкурентных условий для сервисов, связанных с QR-кодами, — сообщил представитель консорциума.
В отличие от Минфина ЦБ еще в феврале не поддержал такую идею. Позиция Банка России не изменилась, — сообщил представитель регулятора.
«Когда мы говорим о конкуренции, мы подразумеваем единое конкурентное поле — равные условия и правила игры — для всех участников рынка, вне зависимости от их размера. Решение НСПК — это QR-код универсальной инфраструктуры, а не узкого круга банков. Это как раз та равная и доступная «площадка», которая дает возможность абсолютно всем банкам предоставлять услуги своим клиентам и конкурировать уже на уровне продуктов и сервисов», — пояснил представитель ЦБ РФ.
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