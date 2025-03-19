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В России
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40 минут назад
Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 1700 кв. м
В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов.
В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Экстренные службы держат ситуацию под контролем, — отмечается в сообщении.
Позже стало известно, что к тушению пожара на нефтебазе привлекли дополнительные силы.
«В первую очередь значительно увеличили количество задействованной техники, она уже приступила к работе. По состоянию на 10.30 в борьбе с огнем участвуют 227 человек и 99 единиц техники», — сообщает оперштаб.
О пожаре на нефтебазе в районе Кавказской стало известно ранее в тот же день. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника ВСУ, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы, — пишут «Известия».
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