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53 минуты назад

В Госдуме предлагают выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Кошелев предложил квалифицировать домашних животных как иждивенцев и платить одиноким пенсионерам пособие на содержание питомцев.

Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание, по его мнению, это позволит решит проблему бездомных животных, — передает РИА Новости.

«Жизнь человека превыше всего. По данным Роспотребнадзора, от агрессивных животных в 2024 году пострадали 237 тысяч человек, а в 2023 году несчастных случаев было на тысячу больше. Если говорить об альтернативном подходе, то давайте обсудим инициативу ЛДПР о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание. Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек», — считает Кошелев.

По его словам, данное предложение частично решает острейшую проблему бездомных животных. Он отметил, что содержание одного такого «постояльца» в приюте обходится различным бюджетам от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, то есть в минимальный размер пенсии.

Кроме того, парламентарий считает, что многие пожилые люди с удовольствием возьмут на себя заботу о четвероногом друге, если будут уверены, что смогут его прокормить, не отказывая себе в самом необходимом.

«У этого предложения есть другая однозначно положительная сторона. Это повышение продолжительности жизни одиноких бабушек и дедушек. Питомцы спасают их от самой страшной трагедии, которая приходит вместе с возрастом — от того самого одиночества, для борьбы с которым хотели запустить целый федеральный проект. Во многом именно домашние животные, а не условно бесплатная медицина и социальные службы, облегчают и продлевают старикам жизнь. Положительное влияние кошек и собак на здоровье, в первую очередь эмоциональное и психологическое, многократно доказано. Многие бабушки и дедушки держатся только ради своих питомцев, которые становятся смыслом их существования. Но прокормить такого компаньона пенсионерам сложно», — резюмировал Кошелев.
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