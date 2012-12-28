В Госдуме предлагают выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Кошелев предложил квалифицировать домашних животных как иждивенцев и платить одиноким пенсионерам пособие на содержание питомцев.